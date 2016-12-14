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Жозе Моуринью: "Готов отпустить каждого недовольного игрока "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что готов к рассмотрению предложений о переходе своих подопечных в другие клубы. Специалист отметил, что не станет удерживать игрока, захотевшего уйти.

 
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Ранее сообщалось, что португалец больше не рассчитывает на ряд игроков, в число которых входят - Маркос Рохо, Маттео Дармиан, Фил Джоунс, Морган Шнейдерлен, Майкл Кэррик, Мемфис Депай и Эшли Янг.

- Я готов выслушать предложения по каждому из игроков, - приводит FourFourTwo слова Моуринью. - Более того, я всегда готов услышать самих футболистов. Могу заверить, что каждый, кто несчастен и хочет уйти, может сделать это, если получит достойное предложение. Никогда не стану отговаривать игрока, если он сделал свой выбор.

Как ранее сообщал "СЭ", в переходе Мемфиса Депая заинтересован "Спартак". Не исключено, что в предполагаемую сделку будет включен пункт о праве первоочередного выкупа хавбека московским клубом. Отметим, что кандидатура Депая уже рассматривалась красно-белыми в ходе летнего трансферного окна.

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