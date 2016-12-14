"Рома" хочет увести у "Спартака" Депая?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Сalciomercato. В подписании арендного соглашения с игроком заинтересована "Рома".

Римляне рассматривают хавбека как замену Мохамеду Салаху, который зимой отбудет в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций. Манкунианцы согласны отпустить игрока, но при условии, что "волки" выкупят контракт 22-летнего голландца.

Как ранее сообщал "СЭ", в переходе голландца заинтересован "Спартак". Не исключено, что в предполагаемую сделку будет включен пункт о праве первоочередного выкупа хавбека московским клубом. Отметим, что кандидатура Депая уже рассматривалась красно-белыми в ходе летнего трансферного окна.

Кроме того, Квинси Промес, нынешний лидер команды Массимо Карреры, - близкий друг Депая и способен помочь соотечественнику в адаптации.