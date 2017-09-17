Жозе Моуринью: "Эвертон" не заслужил поражения со счетом 4:0"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 5-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (4:0) рассказал, что у ливерпульского клуба непростые времена. По его словам, команда несправедливо занимает место в конце турнирной таблицы.

- У "Эвертона" все будет хорошо, сейчас у них трудный момент, - цитирует BBC Моуринью. - Мне хочется, чтобы эта команда заняла место в первой пятерке. Они несправедливо идут в конце таблицы.

Мы начали матч очень хорошо, а первые 30 минут были лучшими для "МЮ" в этом сезоне. Во втором тайме "Эвертон" прибавил, мы, в свою очередь, немного потеряли нить игры. Я доволен игрой, хотя они не заслужили такого счета. Это слишком тяжелый удар для них, счет не отражает реального расклада сил.