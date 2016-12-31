15:20 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Депай не играет, потому что хочет уйти из "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему вингер Мемфис Депай не получает игровой практики в команде. По словам специалиста, голландец хочет покинуть команду.

– В прошлом сезоне он не играл. Выходя на поле, он не показывал чего-то феноменального, – цитирует Goal Моуринью. – В этом сезоне он не играет вообще. Должен сказать, что в последние пару месяцев я принимал решение по поводу Депая, основываясь на информации о том, что он хочет уйти в январе. Если мы получим реальное предложение, то готовы его принять.

Если я понимаю, что игрок может и хочет уйти, а мне нужно кому-то дать шанс, то я предпочту Лингарда, Мхитаряна или Марсьяля, поскольку они на сто процентов хотят остаться в команде. Это логичное решение.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

В данной ситуации Жозе совершенно ПРАВ. Депай меня разочаровал как профессионал. Парень талантлив, но "царя" в голове (не дай Бог "Селюка" какого-нибудь) ему не хватает, но это уже ЕГО ПРОБЛЕМА.

15:51

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