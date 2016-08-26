Жозе Моуринью: "Будет очень трудно найти Швайнштайгеру место на поле"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер имеет очень мало шансов на игровую практику в этом сезоне. Ранее 32-летний футболист заявил, что не собирается переходить в другой европейский клуб.

- Не говорю, что это невозможно, но будет очень трудно найти Швайнштайгеру место на поле, потому что в составе есть Погба, Эррера, Феллайни, Кэррик и Шнейдерлен, - цитирует Sky Sports Моуринью. - У нас есть пять игроков на две позиции, поэтому очень трудно сделать так, что у Бастиана будет возможность играть. Тем не менее, думаю, что нас ждет очень тихая неделя, так как мы не ждем вертолетов для покупок или продаж, так как я более чем доволен составом.