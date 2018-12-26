Юрген Клопп: "Чемпионская гонка в Англии будет продолжаться до последнего дня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после разгромной победы над "Ньюкаслом" (4:0) заявил, что чемпионская гонка в Англии будет продолжаться до последнего дня. Мерсисайдцы выиграли первый круг этого турнира, оторвавшись на 6 очков от идущего вторым "Тоттенхэма".

- Игра против "Ньюкасла" получилась хорошей, хотя мы могли забить больше, - приводит слова Клоппа BBC. - Мы понятия не имели о результате матча с участием "Манчестер Сити" до окончания нашей игры. Единственное, что имеет для нас значение, - это поддержка того уровня выступлений, который есть у нас сейчас. Гонка продолжается. Есть "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал". Сражение будет продолжаться до последнего дня.

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