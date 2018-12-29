Виргил ван Дейк: "Сейчас самое прекрасное время, чтобы быть игроком или болельщиком "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы над "Арсеналом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (5:1) сказал, что сейчас самое прекрасное время, чтобы быть игроком "красных". Он добавил, что его команда должна продолжать упорно работать.

- Мы находимся на хорошем пути и чувствуем себя хорошо, - приводит пресс-служба клуба слова Ван Дейка. - Сейчас прекрасное время, чтобы быть игроком "Ливерпуля", а также поклонником. Нам все еще нужно многое улучшить, но, очевидно, мы очень довольны ситуацией на данный момент. Мы хотим продолжать упорно работать и играть с высокой интенсивностью, чтобы убедиться, что мы все делаем хорошо. Это единственное, что мы можем делать.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 54 очка. "Арсенал" с 38 очками остался на 5-й строчке.

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