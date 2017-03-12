19:31 | ФУТБОЛ — Англия

Вице-президент "Лестера": "Мы рады, что Шекспир согласился стать главным тренером команды"

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Вице-президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха отметил, что уважение со стороны игроков команды убедило руководство назначить Крейга Шекспира полноценным главным тренером. Руководить коллективом британец будет до конца текущего сезона.

– Тренерские навыки и уважение со стороны футболистов убедили руководство подписать контракт с Шекспиром, – цитирует клубная пресс-служба Шриваддханапрабха. – Когда две недели назад мы попросили его принять команду, понимали, что коллектив находится в хороших руках.

Он внес позитивную динамику в развитие команды, благодаря чему футболисты начали проявлять лидерские качества и самообладание, что привело к двум победам кряду. Мы обратились к Шекспиру с просьбой довести текущий сезон до конца, и мы рады, что он на это согласился.

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Материалы REN-TV

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