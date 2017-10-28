08:55 | Футбол — Англия

Венгер сегодня проведет 800-й матч в чемпионате, до Фергюсона - 10


Матч против "Суонси" станет для главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера 800-м в английской премьер-лиге. Команды встретятся сегодня на "Эмирэйтс" в рамках 10-го тура чемпионата, начало поединка - 17.00.

По количеству матчей Венгер занимает второе место в премьер-лиге. Больше только у экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона - 810.

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