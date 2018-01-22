Ван Дейк дебютирует за "Ливерпуль" в премьер-лиге в матче против "Суонси"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк впервые сыграет за "красных" в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Суонси". В стартовом составе мерсисайдцев 26-летний голландец выйдет вместо Деяна Ловрена.

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" в конце 2017 года. По данным СМИ, он стал самым дорогим защитником в истории - "Ливерпуль" заплатил за него "Саутгемптону" 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро). После его перехода "красные" провели 3 матча в премьер-лиге (3 победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8-5).

Отметим, что ван Дейк уже успел дебютировать за "Ливерпуль" в матче 1/32 Кубка Англии против "Эвертона" (2:1), забив победный гол.