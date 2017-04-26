В Великобритании арестован директор "Ньюкасла", проводятся обыски в офисах "Вест Хэма"

Сотрудники спецслужб Великобритании и Франции проводят операцию, нацеленную на раскрытие преступлений в финансовой сфере, связанных с профессиональным футболом. Как сообщает The Mirror, более 180 агентов участвуют в операции. Были произведены обыски и конфискации документов и компьютеров в ряде офисов в Великобритании и Франции. Несколько человек арестованы. Среди задержанных оказался управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли. Его также подозревают в налоговых махинациях. 39-летний специалист занимает свой пост с 2014 года. В "Ньюкасле" отказались комментировать эту информацию.

Также обыски проходят в офисах "Вест Хэма". Изъяты финансовые документы лондонского клуба.