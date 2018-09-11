В "Болтоне" введут внешнюю администрацию из-за долгов

"Болтону", выступающему в английском чемпионшипе, предстоит внешней администрации. Информацию об этом подтвердил владелец клуба Кен Андерсон.

Ранее сообщалось, что клуб не смог договориться с компанией BluMarble об отсрочке в выплате займа в четыре миллиона фунтов. В таком случае с клуба снимут 12 очков, и команда опустится на последнее место с показателем в минус одно очко.

- Я очень разочарован тем, что Стюарт Уилсон и Майкл Хенсон из BluMarble отвергли мое предложение по выплате займа, который они выделили клубу через Sportshield Ltd. Это приведет к введению администрации, что означает лишение 12 очков и двухлетний запрет на трансферы, - цитирует владельца клуба The Telegraph. - Под внешним управлением клуб будет минимум три месяца. На мой взгляд, это существенно затруднит поиск нового инвестора при продаже клуба.

На данный момент "Болтон" занимает восьмое место в чемпионшипе.