Уолкотт мог сняться в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Новичок "Эвертона" Тео Уолкотт рассказал о том, что у него была возможность принять участие в съемках фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса". По его словам, это было в 2007 году, тогда он был сыграть камео-роль.

- Мой дядя, Дэвид Йейтс, выступил режиссером этого фильма, поэтому хотел взять меня на одну из ролей, - цитирует Goal Уолкотта. - Тогда у меня не было возможности поучаствовать в съемках, они отнимают много времени. Он хотел, чтобы я был одним из игроков матча по квиддичу. Было бы круто, но у меня не было времени.