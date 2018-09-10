Терри тренируется с Эссьеном на базе "Челси"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри в Инстаграме опубликовал фотографию с бывшим партнером по команде Майклом Эссьеном на базе клуба в Кобхэме. Также на снимке можно заметить ассистента главного тренера юношеской команды лондонцев.

- Вернулся к тренировкам с ребятами, - написал Терри.

Ранее стало известно, что 37-летний игрок подписал контракт со "Спартаком". Соглашение рассчитано на 9 месяцев с возможностью продления. Скоро он присоединится к красно-белым.

35-летний Эссьен, по информации британской прессы, также в ближайшее время должен определиться с продолжением карьеры, а пока поддерживает форму.

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