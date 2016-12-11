11:21 | ФУТБОЛ — Англия

Терри предлагают в Китае зарплату в 12 миллионов фунтов стерлингов

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Защитник "Челси" Джон Терри зимой может перебраться в чемпионат Китая, утверждает The Sun. По информации источника, "Шанхай Шэньхуа" готов заключить с 36-летним англичанином контракт с зарплатой в 12 миллионов фунтов стерлингов. Нынешнее соглашение Терри с "синими" рассчитано до конца этого сезона.

Отметим, что ранее за "Шанхай Шэньхуа" выступали экс-игроки "Челси" Николя Анелька и Дидье Дрогба, а китайскую команду сейчас тренирует экс-игрок лондонского клуба Густаво Пойет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бергкамп 10

физическая форма в его 36 потрясающая!!!следующий сезон может отыграть в челси и ехать зарабатывать года 2 в китае деньги

12:43

Вьери

А как же расистские взгляды? Хотя, бабло решает...)

12:04

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