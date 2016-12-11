Терри предлагают в Китае зарплату в 12 миллионов фунтов стерлингов

Защитник "Челси" Джон Терри зимой может перебраться в чемпионат Китая, утверждает The Sun. По информации источника, "Шанхай Шэньхуа" готов заключить с 36-летним англичанином контракт с зарплатой в 12 миллионов фунтов стерлингов. Нынешнее соглашение Терри с "синими" рассчитано до конца этого сезона.
Отметим, что ранее за "Шанхай Шэньхуа" выступали экс-игроки "Челси" Николя Анелька и Дидье Дрогба, а китайскую команду сейчас тренирует экс-игрок лондонского клуба Густаво Пойет.
Бергкамп 10
физическая форма в его 36 потрясающая!!!следующий сезон может отыграть в челси и ехать зарабатывать года 2 в китае деньги
12:43 11 декабря
Вьери
А как же расистские взгляды? Хотя, бабло решает...)
12:04 11 декабря