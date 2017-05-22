Тьерри Анри: "Люди оставят Погба в покое, если летом произойдет рекордный трансфер"

Экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба следующий сезон проведет лучше. Также он отметил, что 24-летнему французу пойдет на пользу, если летом будет совершен трансфер за рекордную сумму.

- Когда за тебя платят большую сумму, то люди всегда будут говорить, - цитирует Sky Sports Анри. - Может быть, будет хорошо, если грядущим летом за кого-то заплатят большую сумму, тогда люди могут оставить Погба в покое. Думаю, что второй сезон Поля в Англии может быть лучше. У него есть что предложить.

Напомним, в прошлом году "Манчестер Юнайтед" за рекордные 110 миллионов евро приобрел у "Ювентуса" Поля Погба.