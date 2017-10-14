Темуе Бакайоко: "Поменяю цвет волос, когда забью за "Челси"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко пообещал сменить свой имидж, когда он забьет свой первый гол за команду. Напомним, летом этого года футболист перешел в лондонский клуб из "Монако".

- Как только я забью гол, то поменяю цвет волос, - цитирует Goal Бакайоко. - Возможно, это будет синий. Мне нравится время от времени менять их цвет. Мне кажется, что это приносит удачу. После игры против "Манчестер Сити" я покрасил часть волос в белый цвет.

Я всегда мечтал играть за топ-клубы. "Челси" - один из них. Я следил за их игрой в прошлом сезоне и думал о том, что было бы неплохо играть за лондонцев.