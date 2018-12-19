Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ"

Уле Гуннар Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца текущего сезона, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, что Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", во вторник, 18 декабря. Под руководством 55-летнего тренера команда набрала 26 очков в 17 матчах.

К Сульшеру также присоединится Майк Фелан в качестве тренера первой команды вместе с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной.

45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф". С "Манчестер Юнайтед" как игрок он шесть раз выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий мяч в финале в ворота "Баварии" (2:1). В качестве главного тренера "Мольде" он дважды выиграл чемпионат Норвегии и один раз - Кубок страны.

До этого Сульшер работал у себя на родине с "Мольде". В завершившемся сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Норвегии и завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 19 декабря 2018 г.

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