СМИ: Моуринью ради перехода Езила в "МЮ" продаст Мхитаряна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в услугах полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает Mirror. По информации издания, португальский специалист намерен летом продать армянского хавбека Генриха Мхитаряна, чтобы освободить место для 29-летнего немца.

Напомним, в последнее время 28-летний армянин потерял место в составе "красных дьяволов". В СМИ появлялись сообщения о возможном возвращении Мхитаряна в дортмундскую "Боруссию" и обмене в "Интер" на Жоау Мариу на правах аренды.

Отметим, что Моуринью работал с Езилом в "Реале" с 2010 по 2013 год. После ухода португальца с поста главного тренера "королевского клуба" хавбек принял участие в 2 матчах, после чего был продан в "Арсенал". Действующий контракт полузащитника с "канонирами" рассчитан до конца сезона-2017/18. Таким образом, хавбек может пополнить состав манкунианцев бесплатно.