21:02 | Футбол — Англия

СМИ: Марсьяль продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"


Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Антони Марсьяль намерен продлить контракт с "красными дьяволами". Как утверждает портал Goal, новое соглашение с 22-летним французом будет рассчитано на 5 лет.

Ранее сообщалось о конфликте форварда с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, из-за которого тот намеревался покинуть клуб. Однако теперь француз решил остаться, посчитав, что он пробудет в "МЮ" дольше, чем португальский специалист, находящийся под сильным давлением из-за неудачных результатов на старте сезона. 

В текущем сезоне Марсьяль провел 1 матч в премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед".

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