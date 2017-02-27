СМИ: Хиддинк согласился возглавить "Лестер" до конца сезона

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в ближайшее время может возглавить "Лестер", информирует The Times. Согласно источнику, голландский специалист не заинтересован в возвращении к тренерской деятельности на полноценной основе, но он готов помочь "лисам" в сохранении места в чемпионате Англии в текущем сезоне. Аналогичным образом Хиддинк дважды доводил до финиша сезона "Челси".

Напомним, что 23 февраля в отставку был отправлен бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери. Помимо Хиддинка в число кандидатов на освободившийся пост входят Роберто Манчини, Витор Перейра, Найджел Пирсон и Рой Ходжсон.

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Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"