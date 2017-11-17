"Сандерленд" больше не интересуется главным тренером "Барнсли"

Клуб чемпионшипа "Сандерленд" больше не заинтересован в услугах главного тренера "Барнсли" Пола Хекингботтома. Ранее сообщалось, что руководство команды рассматривает кандидатуру 40-летнего специалиста в качестве замены уволенному ранее Саймону Грейсону. Сам тренер отрицает возможный переход.

– За этой информацией ничего не стоит, – цитирует ВВС Хеккингботтома. – У меня были возможности уйти куда-то раньше, но я до сих пор здесь. Все знают, как я люблю эту команду.

"Сандерленд" занимает последнее место в турнирной таблице. На его счету 10 очков после 16 матчей.