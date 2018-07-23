17:43 | Футбол — Англия

Салах поддержал Кариуса, столкнувшегося с травлей со стороны болельщиков


Нападающий "Ливерпуля"  Мохамед Салах поддержал одноклубника Лориса Кариуса, столкнувшегося с критикой со стороны болельщиков мерсисайдского клуба. Немецкий голкипер допустил две результативные ошибки в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3), а также организовал голевой момент у своих ворот во вчерашнем контрольном матче против дортмундской "Боруссии" (1:3). 

- Будь сильным, Кариус, это случалось с лучшими игроками. Не обращай внимания на тех, кто тебя ненавидит, - написал Салах в своем Твиттере. 

Ранее Кариус обратился к критикам в Инстаграме, заявив, что сочувствует им. 

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