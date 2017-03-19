09:57 | ФУТБОЛ — Англия

Рой Кин: "После игры с "Ростовом" Моуринью нес какую-то чушь!"

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Тренер сборной Ирландии Рой Кин выразил недовольство словами наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. После ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) португальский специалист допустил, что команда уступит в предстоящем матче чемпионата Англии из-за усталости.

– Я никогда в жизни не слышал большей чуши, – цитирует The Sun Кина. – Почему мы должны слушать этот бред? Моуринью тренирует один из самых больших клубов планеты, у него прекрасный состав, но он продолжает ныть об усталости. Никогда не слышал большей глупости. Возможно, "Манчестер Юнайтед" – слишком большой клуб для Моуринью.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Санитар леса

Если Моуринью сказал такое, то Кин прав на все 100. Даже, если ты тренируешь слабую команду, говорить о поражении перед игрой недопустимо.

11:04

dominels.ru

Кин решил пропиариться?

10:13

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