Рой Кин: "После игры с "Ростовом" Моуринью нес какую-то чушь!"

Тренер сборной Ирландии Рой Кин выразил недовольство словами наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. После ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) португальский специалист допустил, что команда уступит в предстоящем матче чемпионата Англии из-за усталости.

– Я никогда в жизни не слышал большей чуши, – цитирует The Sun Кина. – Почему мы должны слушать этот бред? Моуринью тренирует один из самых больших клубов планеты, у него прекрасный состав, но он продолжает ныть об усталости. Никогда не слышал большей глупости. Возможно, "Манчестер Юнайтед" – слишком большой клуб для Моуринью.