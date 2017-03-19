Рой Кин: "После игры с "Ростовом" Моуринью нес какую-то чушь!"

Тренер сборной Ирландии Рой Кин выразил недовольство словами наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. После ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) португальский специалист допустил, что команда уступит в предстоящем матче чемпионата Англии из-за усталости.
– Я никогда в жизни не слышал большей чуши, – цитирует The Sun Кина. – Почему мы должны слушать этот бред? Моуринью тренирует один из самых больших клубов планеты, у него прекрасный состав, но он продолжает ныть об усталости. Никогда не слышал большей глупости. Возможно, "Манчестер Юнайтед" – слишком большой клуб для Моуринью.
Санитар леса
Если Моуринью сказал такое, то Кин прав на все 100. Даже, если ты тренируешь слабую команду, говорить о поражении перед игрой недопустимо.
11:04
dominels.ru
Кин решил пропиариться?
10:13