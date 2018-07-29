Рондон может продолжить карьеру в "Ньюкасле"

Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон может перейти в "Ньюкасл", сообщает Sky Sports. В прошлом сезоне форвард, выступающий в Англии с 2015 года, вылетел в чемпионшип вместе с "Вест Бромвичем".

По информации источника, боссы "сорок" рассматривают 28-летнего венесуэльца в качестве замены Александру Митровичу, который продолжит карьеру в "Фулхэме". Ожидается, что они заплатят за Рондона 16,5 миллиона фунтов.

В сезоне-2017/18 Рондон принял участие в 40 матчах на клубном уровне, забив 10 мячей и сделав 3 голевые передачи.