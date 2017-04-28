Роналд Куман: "Эвертону" нужны забивные игроки, разница между Лукаку и остальными слишком велика"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман заявил, что клубу нужны забивные футболисты в случае ухода форварда Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. В этом сезоне бельгийский форвард провел 35 матчей в клубных турнирах и забил 25 мячей. Ливерпульский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата.

– Я не знаю, останется ли Лукаку в команде, – цитирует ITV Кумана. – Посмотрим, что произойдет в конце сезона. Нам нужно проанализировать состав, понять, чего не хватает. Думаю, нашей команде нужны забивные игроки. Потому что разница между Лукаку и другими слишком велика. Мы хотели бы сохранить своих лучших игроков, но знаем, как это трудно. Даже не знаю, получится ли это сделать летом.