Пресс-конференция Моуринью после матча с "Кристал Пэлас" продлилась 10 секунд

Пресс-конференция с участием главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 30-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:0) продлилась всего 10 секунд. Португальский специалист пришел в конференц-зал, его переводчик спросил: "Есть вопросы?". Журналисты промолчали, на что Моуринью сказал: "Нет? Отлично. Всего доброго", и ушел.

Après la victoire contre Crystal Palace, José Mourinho n'avait visiblement pas de temps à perdre. pic.twitter.com/decf1HHWrX – L'ÉQUIPE (@lequipe) 21 мая 2017 г.