 Пресс-конференция Моуринью после матча с "Кристал Пэлас" продлилась 10 секунд. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:22 | ФУТБОЛ — Англия

Пресс-конференция Моуринью после матча с "Кристал Пэлас" продлилась 10 секунд

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Пресс-конференция с участием главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 30-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:0) продлилась всего 10 секунд. Португальский специалист пришел в конференц-зал, его переводчик спросил: "Есть вопросы?". Журналисты промолчали, на что Моуринью сказал: "Нет? Отлично. Всего доброго", и ушел.

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