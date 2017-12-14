Оливер Кан: "Я должен был перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан сожалеет, что не перешел в состав "Манчестер Юнайтед". По его словам, экс-главный тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон до сих пор злится, что футболист не сменил клуб.

– Алекс Фергюсон до сих пор злится на меня. Он думал, что я перейду в "Манчестер Юнайтед" в 2003 или в 2004 году, но я хотел писать историю вместе с "Баварией", – приводит Goal.com слова Кана. – Когда я вспоминаю те времена, то думаю о том, что мне нужно было уйти в "МЮ". Для меня это стало бы отличным вызовом.

Напомним, что Кан выступал за "Баварию" с 1994 по 2008 год. В составе мюнхенцев он провел 606 матчей и пропустил 563 гола.