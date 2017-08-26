"Ньюкасл" разгромил "Вест Хэм", "Суонси" был сильнее "Кристал Пэлас"

"Ньюкасл" разгромил "Вест Хэм" со счетом 3:0 в матче 3-го тура чемпионата Англии. В составе победителей по мячу забили Луис Хоселу, Киран Кларк и Александр Митрович. Эта победа стала первой для "сорок" в этом сезоне, в то время как "Вест Хэм" потерпел третье поражение кряду.

В другой встрече "Суонси" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" (2:0). Победу "лебедям" принесли голы Тэмми Абрахама и Джордана Айю.

В матчах "Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" и "Уотфорд" – "Брайтон" болельщики не увидели забитых мячей.

Чемпионат Англии

3-й тур

"Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" – 0:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит, Муй, Биллинг (Уильямс, 61), ван Ла Парра (Палмер, 56), Качунга (Кванер, 88), Инс, Мунье.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Ромеу, Лемина (Лонг, 64), Тадич (Маккуин, 74), Габбьядини (Уорд-Проуз, 71), Редмонд.

Предупреждение: Ромеу, 45+1.

Судья: Аттуэлл (Англия).

26 августа. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.

"Уотфорд" – "Брайтон" – 0:0

"Уотфорд": Гомес, Предль, Бритос, Кико Фемения, Кабаселе, Клеверли, Чалоба, Дукуре, Амрабат (Каткарт, 28. Каррильо, 47), Грэй (Дини, 83), Ришарлисон.

"Брайтон": Райан, Бруно (Росениор, 46), Зуттнер, Даффи, Данк, Гросс (Мерфи, 90+1), Преппер, Стивенс, Марч, Хемед, Кноккарт (Искиэрдо, 81).

Предупреждение: Бруно, 17. Удаление: Бритос (Уотфорд), 24.

Судья: Скотт (Англия).

26 августа. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.