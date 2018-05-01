Невилл хочет видеть в "МЮ" Покеттино после Моуринью

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что после Жозе Моуринью команду должен возглавить тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. При этом он пожелал предварительно португальцу выиграть титулы с "МЮ".

– Я надеюсь, что Моуринью в "МЮ" задержится года на три и покинет команду с несколькими титулами в премьер-лиге, потому что это отличный тренер, – цитирует The Mirror Невилла. – После Моуринью хочу увидеть в клубе Покеттино. Он этого заслуживает. Вероятно, "ПСЖ" и "Реал" тоже его хотят заполучить, что станет проблемой для боссов "Тоттенхэма". Этот тренер способен выжать максимум из ограниченных ресурсов.