Неманья Видич: "Матчи с "Ливерпулем" остаются для "МЮ" наиболее принципиальными"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич считает, что самым принципиальным соперником "МЮ" остается "Ливерпуль". По его словам, противостояние с "Манчестер Сити" не такое острое.

– Конечно, матчи "Юнайтед" с "Сити" смотрятся мощно сейчас, но самая большая игра для "МЮ" – с "Ливерпулем", – цитирует The Sun Видича. – Прогресс "Сити" в последние годы сделал матчи с ним интереснее, но игры с "Ливерпулем" – это классика. В Италии похожая ситуация. Когда я играл за "Интер", был удивлен, что самое жесткое соперничество у команды не с "Миланом", а с "Ювентусом". Да и футболисты могут свободно переходить между миланскими клубами, но не в "Ювентус".