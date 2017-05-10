Неманья Матич: "Челси" нельзя совершать ошибки"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич отметил, что команда не может расслабляться в конце сезона, чтобы не потерять чемпионский титул. Также он подчеркнул, что не гонится за личной высокой результативностью.

– Я не машина по производству голов, – цитирует Sky Sports Матича. – Просто стараюсь изо всех сил. Знаю, что я опорный полузащитник, но если вижу возможность для гола, стараюсь ее использовать. Мой сын всегда спрашивает меня, когда я стану забивать голы. Недавно забил "Тоттенхэму". Теперь этого вопроса не будет (смеется).

В следующих матчах мы должны быть предельно собранными, нельзя допускать ошибки. В футболе в любой момент все может измениться.