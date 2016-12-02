10:24 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" продаст зимой Шнейдерлена

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"Манчестер Юнайтед" планирует зимой расстаться с полузащитником Морганом Шнейдерленом, утверждает Daily Telegraph. Клуб рассчитывает получить за 27-летнего француза не менее 20 миллионов фунтов стерлингов. В услугах игрока сборной Франции заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" приобрел Моргана Шнейдерлена у "Саутгемптона" в прошлом году за 24 миллиона фунтов стерлингов.

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