"МЮ" продаст зимой Шнейдерлена

"Манчестер Юнайтед" планирует зимой расстаться с полузащитником Морганом Шнейдерленом, утверждает Daily Telegraph. Клуб рассчитывает получить за 27-летнего француза не менее 20 миллионов фунтов стерлингов. В услугах игрока сборной Франции заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" приобрел Моргана Шнейдерлена у "Саутгемптона" в прошлом году за 24 миллиона фунтов стерлингов.