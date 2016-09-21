"МЮ" намерен купить у "Лестера" Дринкуотера

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант приобретения полузащитника "Лестера" Даниэла Дринкуотера, сообщает The Sun. Клуб готов выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что хавбек разгрузит опорную зону, и Поль Погба сможет сосредоточиться на созидании. Отметим, что Дринкуотер является воспитанником "МЮ", но ни разу не сыграл за его первую команду.
В минувшем сезоне Дринкуотер помог "Лестеру" завоевать первое в истории чемпионство, проведя 37 матчей, забив 3 гола и сделав 8 передач.
#78 Blinoff
2 Thergothon Можно на это посмотреть по другому, если бы они не продали его в свое время за 750, то он не стоил бы сейчас 30 млн. Зачах бы в дубле и все...
09:20
Thergothon
Продать за 750К и выкупить за 30 млн. Очень по-манюнайтедовски!
08:40