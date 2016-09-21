"МЮ" намерен купить у "Лестера" Дринкуотера

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант приобретения полузащитника "Лестера" Даниэла Дринкуотера, сообщает The Sun. Клуб готов выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что хавбек разгрузит опорную зону, и Поль Погба сможет сосредоточиться на созидании. Отметим, что Дринкуотер является воспитанником "МЮ", но ни разу не сыграл за его первую команду.

В минувшем сезоне Дринкуотер помог "Лестеру" завоевать первое в истории чемпионство, проведя 37 матчей, забив 3 гола и сделав 8 передач.