Маркус Рэшфорд: "Роналду, Месси, Руни, Неймар – каждый из них знает, что такое хороший футбол"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд отметил, что он следит за игрой Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Уэйна Руни и Неймара. По его словам, он пытается копировать их стиль.

– Ты пытаешься подражать им, особенно когда ты еще молод, пока не нашел свою собственную игру, – цитирует Goal Рэшфорда. – Ты стараешься повторять их действия, затем приобретаешь свою особенную манеру игры. Роналду, Месси, Руни, Неймар – каждый из них знает, что такое хороший футбол. И их игра – это то, за чем мне нравится следить.