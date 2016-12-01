"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Юнайтед" в матче 1/4 финала Кубка лиги разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1. По дублю оформили нападающие Златан Ибрагимович и Антони Марсьяль.

Первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 0:0. "МЮ" по сумме двух игр вышел в полуфинал турнира. Напомним, что недавняя встреча 13-го тура чемпионата Англии между этими командами также завершилась вничью (1:1).

Англия

Кубок лиги

1/4 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед" - 4:1 (1:1)

Голы: Ибрагимович, 2 (1:0). Флетчер, 35 (1:1). Марсьяль, 48 (2:1). Марсьяль, 63 (3:1). Ибрагимович, 90+3 (4:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Джоунс, Шоу (Блинд, 46), Кэррик, Мхитарян (Рэшфорд, 90),Эррера, Руни, Ибрагимович, Марсьяль (Швайнштайгер, 86).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл (Масуаку, 45), Пайет (Дзадза, 76), Фегули, Куяте, Антонио (Ланцини, 58), Обианг, Фернандес, Флетчер.

Предупреждения: Обианг, 15. Валенсия, 39. Руни, 53.

Судья: Джоунс.

30 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".