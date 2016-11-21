08:20 | ФУТБОЛ — Англия

"Ливерпуль" готов заплатить 25 миллионов фунтов за Промеса

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"Ливерпуль" намерен зимой попробовать приобрести у "Спартака" нападающего Квинси Промеса. Как сообщает Star on Sunday, английский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока сборной Голландии 25 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее, официального предложения сделано пока не было.

В Россию футболист перебрался 2 года назад. Контракт Промеса со "Спартаком" заключен до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 6 передач в 11 матчах чемпионата России. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.

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