"Ливерпуль" готов заплатить 25 миллионов фунтов за Промеса

"Ливерпуль" намерен зимой попробовать приобрести у "Спартака" нападающего Квинси Промеса. Как сообщает Star on Sunday, английский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока сборной Голландии 25 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее, официального предложения сделано пока не было.

В Россию футболист перебрался 2 года назад. Контракт Промеса со "Спартаком" заключен до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 6 передач в 11 матчах чемпионата России. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.