Кристоф Дюгарри: "Съем не одну, а две крысы, если Зидан пойдет в "МЮ"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри не верит, что экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан перейдет "Манчестер Юнайтед". По его словам, Зидан не захочет идти в эту команду после Жозе Моуринью.

– Если Зидан сделает это, я скушаю не одну крысу, а две, – цитирует RMC Дюгарри. – Я не верю в эти слухи ни на секунду. Не понимаю, с чего вдруг Зидан решит занять место Моуринью. Зинедин в отпуске, а Моуринью делает свое дело, сам справляется с ситуацией. Зидан не поедет в Манчестер. Говорю вам.