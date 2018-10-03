08:47 | Футбол — Англия

Кристоф Дюгарри: "Съем не одну, а две крысы, если Зидан пойдет в "МЮ"

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Бывший игрок сборной Франции  Кристоф Дюгарри не верит, что экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан перейдет "Манчестер Юнайтед". По его словам, Зидан не захочет идти в эту команду после Жозе Моуринью.

– Если Зидан сделает это, я скушаю не одну крысу, а две, – цитирует RMC Дюгарри. – Я не верю в эти слухи ни на секунду. Не понимаю, с чего вдруг Зидан решит занять место Моуринью. Зинедин в отпуске, а Моуринью делает свое дело, сам справляется с ситуацией. Зидан не поедет в Манчестер. Говорю вам.

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