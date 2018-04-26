15:22 | Футбол — Англия

Крейг Беллами: "Футбол, который практикует "МЮ" при Моуринью, противоположен философии клуба"


Валлийский футболист Крейг Беллами считает, что Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед", чтобы поддержать свою репутацию. По его словам, португалец не очень подходит философии клуба.

– "МЮ" Моуринью использует для завоевания титулов, – цитирует Sky Sports Беллами. – Моуринью скажет, что приехал и победил. Но все равно главная цель – премьер-лига. Думаю, что Моуринью пришел в "МЮ" в отчаянии, чтобы вернуться на вершину английского футбола. Я не говорю, что Моуринью не блестящий тренер. Но мне кажется, что не он нужен "МЮ". Футбол, который "Юнайтед" практикует, противоположен его философии.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!