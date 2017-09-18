Конте считает, что решения судьи привели к удалению Давида Луиза

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 5-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (0:0) отметил, что его команде необходимо исправлять ситуацию с частыми удалениями на старте сезона. В пяти стартовых турах премьер-лиги "синие" дважды заканчивали матчи в меньшинстве.

- Вы отлично знаете, что я не комментирую решения арбитра. Я не делал этого раньше и не стану сегодня, - цитирует официальный сайт "Челси" Конте. - Я хотел бы лишь обратить внимание на важные моменты, предшествовавшие подкату Давида. Естественно, там был фол. Арбитр принял решение (показать красную карточку. - Прим. "СЭ"), но если бы он остановил игру ранее, этого бы не произошло.

Этому эпизоду предшествовала целая серия фолов. Игроки соперника продолжали наседать на него (Давида Луиза) и арбитра, которому пришлось воспользоваться свистком. Тем не менее, это произошло, и мы принимаем это как факт.

Удаления на старте сезона? Безусловно, это странно, но это значит, что нам необходимо работать над многими моментами. Нам нужно улучшать свои тактические навыки, физическую форму. Нам необходимо исправить эту ситуацию и надеюсь, что нам будет больше везти в будущем.