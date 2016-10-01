Кариус - в воротах "Ливерпуля" на матч с "Суонси"

Стали известны стартовые составы "Суонси" и "Ливерпуля" на матч 7-го тура чемпионата Англии. Ворота "красных" будет защищать немецкий голкипер Лорис Кариус, перебравшийся в команду летом. У "лебедей" же с первых минут впервые в сезоне сыграет нападающий Борха Бастон, трансфер которого стал рекордным для клуба. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, ван дер Хорн, Амат, Нотон, Фер, Корк, Бриттон, Раутледж, Борха Бастон, Сигурдссон.

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вайналдум, Мане, Роберту Фирмину, Коутинью.

Трансляция матча "Суонси" - "Ливерпуль"