09:55 | Футбол — Англия

Источник: президент "Лестера" был в разбившемся возле стадиона вертолете

Обсудить
0

Журналист beIN Sports Бен Джейкобс утверждает, что президент "Лестера"  Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр".

- Общался с представителями "Кинг Пауэр", они завтра опубликуют заявление.Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту восьмиместного вертолета в Лондоне. Неисправность, возникшая после взлета, привела к возгоранию и крушению на автостоянке. Нет информации о погибших. Молимся вместе с семьей "Лестера", - написал Джейкобс в своем Твиттере.

Напомним, что вертолет, принадлежащий бизнесмену, упал рядом с ареной немногим после матча чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм". Обычно Шривадданапрабха летает на нем из Лестера в Лондон после игр. Официального подтверждения этой информации не было.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

Возле стадиона "Лестера" разбился вертолет президента клуба

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...