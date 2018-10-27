Возле стадиона "Лестера" разбился вертолет президента клуба

Сегодня возле домашнего стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр" произошла трагедия. У арены после матча 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм" (1:1) разбился вертолет. Президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту и погиб, утверждает Sky Sports

"Падение вертолета выглядит ужасно. Не уверен, были ли жертвы и сколько их. Мои мысли с пострадавшими", - написал в Твиттере бывший футболист "Лестера", журналист BBC Гари Линекер.

Место крушения вертолета.

Полиция Лестершира опубликовала заявление по инциденту возле стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр".

"Мы работаем над инцидентом в окрестностях стадиона "Кинг Пауэр". Экстренные службы работают на месте и контролируют ситуацию", - говорится в заявлении полиции.