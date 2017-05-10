Ибрагимович получал до 143 тысяч фунтов за голы в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получал бонусы за забитые голы, сумма которых достигала 143 тысяч фунтов стерлингов, утверждает Daily Mail. Выплаты зависели от важности матча и турнира.

Средняя сумма, полученная за первые пять голов, составила по 47 тысяч фунтов, за вторые пять мячей швед получил по 79 тысяч, за третьи – 111 тысяч, за четвертые – по 143 тысячи. После 20 голов в сезоне форварду выплачивалось по 119 тысяч фунтов стерлингов за взятие ворот.

Общая сумма бонусов за голы составила 2,86 миллиона. Ранее сообщалось, что за год футболист заработал более 19 миллионов фунтов.

Напомним, что в текущем сезоне в составе манкунианцев Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.

Ибрагимович заработал за год в "Манчестер Юнайтед" более 19 миллионов фунтов, Погба – 8,6