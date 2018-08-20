Хосеп Гвардьола: "Моуринью прав – нельзя купить класс"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отреагировал на заявление коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о том, что класс нельзя купить. Слова наставника "красных дьяволов" связаны с тем, что "горожане"выпустили документальный фильм "Все или ничего", в котором нередко высмеивали оборонительный стиль игры португальца.

Жозе Моуринью – о "Манчестер Сити": "Класс не купишь"

– Думаю, прошлый сезон был восхитительным, там были камеры, но мы делали это для себя, – цитирует Goal Гвардьолу. – Не согласен со словами Жозе о неуважении. Мы этого не планировали, мы хотели снять то, что происходило в прошлом сезоне.

Клуб пытается расти и выигрывать титулы, как и все большие клубы мира. Мы делали это для себя и наших болельщиков, чтобы они могли посмотреть на то, что происходит в раздевалке.

Но это мнение Жозе. Одни скажут, что им это нравится, другие – нет. Это просто так и есть. Но, конечно же, я согласен с ним – класс нельзя купить.