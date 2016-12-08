23:19 8 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Бьельса один из моих кумиров"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что является поклонником тренерского таланта Марсело Бьельсы. Каталонский специалист хочет, чтобы экс-наставник сборной Чили, "Атлетика" и "Марселя" поскорее нашел себе новую команду.

– Бьельса один из моих кумиров, – цитирует SFR Гвардьолу. – Он знает о футболе все. Бьельса придал достоинства нашей профессии. Он уважает своих коллег, остается верен своему стилю и восхищается своими игроками. Он прекрасно знает всех своих футболистов. Бьельса честен и прямолинеен. Он заслуживает быть постоянно на виду, в деле.

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Материалы REN-TV

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