Хосеп Гвардьола: "Бьельса один из моих кумиров"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что является поклонником тренерского таланта Марсело Бьельсы. Каталонский специалист хочет, чтобы экс-наставник сборной Чили, "Атлетика" и "Марселя" поскорее нашел себе новую команду.

– Бьельса один из моих кумиров, – цитирует SFR Гвардьолу. – Он знает о футболе все. Бьельса придал достоинства нашей профессии. Он уважает своих коллег, остается верен своему стилю и восхищается своими игроками. Он прекрасно знает всех своих футболистов. Бьельса честен и прямолинеен. Он заслуживает быть постоянно на виду, в деле.