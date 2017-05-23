Харри Кьюэлл возглавил команду четвертого английского дивизиона

Бывший игрок "Лидса", "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл стал главным тренером клуба "Кроули Таун", который выступает в четвертом английском дивизионе. 38-летний специалист будет представлен 26 мая на специальной пресс-конференции.

Кьюэлл работал в системе "Уотфорда" с 2015 по 2017 год, где тренировал молодежную команду (до 23 лет). В апреле этого года он был уволен после нескольких крупных поражений.