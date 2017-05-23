Харри Кьюэлл возглавил команду четвертого английского дивизиона. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:39 | ФУТБОЛ — Англия

Харри Кьюэлл возглавил команду четвертого английского дивизиона

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Бывший игрок "Лидса", "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл стал главным тренером клуба "Кроули Таун", который выступает в четвертом английском дивизионе. 38-летний специалист будет представлен 26 мая на специальной пресс-конференции.

Кьюэлл работал в системе "Уотфорда" с 2015 по 2017 год, где тренировал молодежную команду (до 23 лет). В апреле этого года он был уволен после нескольких крупных поражений.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

хаха, это точно!))

17:12

za_yatc

...Вместо Слуцкого.

16:47