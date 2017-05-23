Харри Кьюэлл возглавил команду четвертого английского дивизиона

Бывший игрок "Лидса", "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл стал главным тренером клуба "Кроули Таун", который выступает в четвертом английском дивизионе. 38-летний специалист будет представлен 26 мая на специальной пресс-конференции.
Кьюэлл работал в системе "Уотфорда" с 2015 по 2017 год, где тренировал молодежную команду (до 23 лет). В апреле этого года он был уволен после нескольких крупных поражений.
📝 | The new Head Coach will meet the media for the first time on Friday at 7pm - media requests to be sent to alexstedman@crawleytownfc.com. pic.twitter.com/ADGo88v1Fm– Crawley Town FC (@crawleytown) 23 мая 2017 г.
shpasic
хаха, это точно!))
17:12
za_yatc
...Вместо Слуцкого.
16:47