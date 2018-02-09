Генрих Мхитарян: "Не хочу искать оправданий своей игре в "МЮ"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян подчеркнул, что не хочет искать виноватых в своем не самом удачном выступлении в "Манчестер Юнайтед". Мхитарян защищал цвета "МЮ" с 2016 по январь 2018 года, а в лондонский клуб перешел 22 января.

- Я не хочу искать оправданий, - цитирует Sky Sports Мхитаряна. - Не хочу никого обвинять. Я начинаю новую главу в жизни, в футбольной карьере. И я рад этому. Я бы хотел добиться большего, чем в "МЮ". Не хочу никому ничего доказывать, а просто наслаждаться футболом, выложиться по максимуму, посмотрим, чего я добьюсь.