Футболистов "Ливерпуля", проигравших в тренировочном мини-турнире, заставили готовить торты на всю команду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на одной из недавних тренировок разбил команду на четыре группы и устроил мини-турнир, а проигравших ожидал штраф - торты.

В числе проигравших оказались Виргил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Наби Кейта, Кертис Джонс и Дэниел Старридж. Сразу после турнира футболисты в качестве наказания за поражение были вынуждены отправиться в столовую и сделать большую партию морковных пирогов для остальной части команды и персонала на тренировочном объекте.

Под наблюдением начальника отдела питания Моны Неммер и других работников кухни игроки с большим энтузиазмом выполнили свою задачу.