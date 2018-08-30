Футболистов "Ливерпуля", проигравших в тренировочном мини-турнире, заставили готовить торты на всю команду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на одной из недавних тренировок разбил команду на четыре группы и устроил мини-турнир, а проигравших ожидал штраф - торты.
В числе проигравших оказались Виргил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Наби Кейта, Кертис Джонс и Дэниел Старридж. Сразу после турнира футболисты в качестве наказания за поражение были вынуждены отправиться в столовую и сделать большую партию морковных пирогов для остальной части команды и персонала на тренировочном объекте.
Под наблюдением начальника отдела питания Моны Неммер и других работников кухни игроки с большим энтузиазмом выполнили свою задачу.
🤣 "I'm the Head Chef!" 👨🍳– Liverpool FC (@LFC) 29 августа 2018 г.
After defeat in Tuesday's four-team tournament in training, a forfeit awaited some members of the first-team squad and a member of the coaching staff (full story ➡️ https://t.co/hxryn4MIBr).
The forfeit?? The Melwood Cake Baking Tournament… pic.twitter.com/xz8vwSXwGx